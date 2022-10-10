Челябинск, 10 октября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Обанкроченное АО «Миасский машиностроительный завод» проиграло многомиллионный спор одному из основных кредиторов — компании «НОВАТЭК-Челябинск». Арбитраж Челябинской области обязал ответчика выплатить долг — более 280 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья обязал ответчика оплатить долг «за газ, поставленный в период с января по апрель 2022 года в размере 280 660 872 руб. 13 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей».

Напомним, в июле 2022 года в отношении предприятия из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» был введен последний этап в процедуре несостоятельности — конкурсное производство (до 14 января 2023 года). На тот момент в реестр кредиторов уже входили претензии на сумму 1894 923 100 рублей 42 копейки.