Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Как минимум один человек погиб, семеро пострадали в результате наезда водителя пикапа на толпу в американском штате Колорадо. Об этом 9 октября сообщает издание HuffPost.

Бар Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что рано утром 9 октября водитель пикапа совершил наезд на толпу людей, стоявших возле бара. Один человек в результате наезда погиб на месте, четверо были госпитализированы в тяжёлом состоянии, трое получили лёгкие травмы.

По предварительным данным, наезд на людей водитель совершил сразу после ссоры в баре, переросшей в драку. После того, как сотрудники заведения разняли людей, один из мужчин сел за руль автомобиля и совершил наезд. Полиция подозревает водителя в преднамеренности преступления.

По подозрению в убийстве был арестован 29-летний водитель, ему было предъявлено обвинение.