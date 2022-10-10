Москва, 10 октября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» возобновляют деятельность в России. Торговые объекты планируют открыть на бывших точках бренда Sephora, пишет газета «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Косметика

«Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora», — говорится в сообщении.

Издание ссылается на то, что информация подтверждена представителем компании.

Агентство «Франс Пресс» в июле ссылалось на заявление о намерении сети Sephora продать 88 своих магазинов под брендом «Иль де Ботэ» в России местному генеральному директору. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщают, что бизнес Sephora выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Сделка была завершена 7 октября.

«Почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года», — цитирует гендиректора газета.

Напомним, Минпромторг расширил список парфюмерно-косметической продукции, разрешенной для параллельного импорта в Россию.

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