Казань, 10 октября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. В ходе банкротного дела бывшей главы правления казанского банка «Спурт» Евгении Даутовой арбитраж Татарии продлил срок последней процедуры — реализации имущества. Процедуру продлили до 3 апреля 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Среди причин финансовый управляющий назвал в том числе тот факт, что на дату слушаний было приостановлено производство по рассмотрению заявления кредитора — АКБ «Спурт» — о включении в реестр ущерба в размере 3 039 963 469 рублей 41 копейки. Судебное заседание по делу отложено на 28 октября 2022 года.

Напомним, банк «Спурт» остался без лицензии в июле 2017 года, на тот момент входя в топ-200 по размеру активов в России. Даутовой кроме высокого поста через подконтрольное лицо принадлежала доля около 30%.

У банка на начало сентября 2022 года установлены долги перед 2 542 кредиторами на сумму свыше 12,66 млрд рублей.

В ЕГРЮЛ за Даутовой на сегодня могут числиться ряд активов, в том числе доля в компании «Сагал» (вложения в ценные бумаги). Компания является банкротом.