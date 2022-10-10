Москва, , 03:04 — REGNUM ПАО «Совкомбанк» обнародовал на соответствующем ресурсе свои планы обратиться с банкротным иском к ООО «Сеть Связной». В арбитражный суд заявление может быть после 17 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

От имени банка в едином федеральном реестре юридически значимых сведений подано заявление «о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1 057 748 288 850 ИНН 7 714 617 793) несостоятельным (банкротом)». Сообщение появилось на второй день после завершения моратория на возбуждение соответствующих производств.

В ЕГРЮЛ компания «Сеть Связной» фигурирует с сентября 2005 года. Владельцами являются АО «Группа компаний Связной», кипрская компания «ДТСретейл ЛТД», нидерландская компания «Евросеть Холдинг Н. в» и офшор с Британских островов — «Синнамон Шор ЛТД». С мая 2022 года компанию возглавляет Алексей Вуколов.

По итогам 2021 года ООО указало выручку в размере 105,4 млрд рублей против 102,1 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль 2021 года составила 15,2 млн рублей, а чистый убыток 2020 года — 2,1 млрд рублей. Компания за годы работы была исполнителем более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 63 млн рублей.