Прага, , 03:28 — REGNUM После происшествия на «Северных потоках» в Чехии усилена охрана стратегических объектов. Об этом сообщила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая по местному телевидению она заявила, что «после взрывов на газопроводах Nord Stream-1 и Nord Stream-2 в Балтийском море те объекты стратегической инфраструктуры в Чехии, которые могли бы стать целью террористического нападения, взяты под усиленную охрану».

По словам Черноховой, со стороны России якобы существует угроза ослабить оборонную промышленность помогающих [бывш. УССР] стран.

Она считает также необходимым усиление в дальнейшем восточного фланга НАТО. Присутствие альянса поможет странам Африки и Ближнего Востока не оказаться под влиянием России.

Ранее ИА REGNUM передавало, плановыми полётами над местом происшествия с «Северными потоками» назвали деятельность разведчика военно-морских сил США в Пентагоне.

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