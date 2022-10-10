Прага, 10 октября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. После происшествия на «Северных потоках» в Чехии усилена охрана стратегических объектов. Об этом сообщила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Выступая по местному телевидению, она заявила, что «после взрывов на газопроводах Nord Stream-1 и Nord Stream-2 в Балтийском море те объекты стратегической инфраструктуры в Чехии, которые могли бы стать целью террористического нападения, взяты под усиленную охрану».

По словам Черноховой, со стороны России якобы существует угроза ослабить оборонную промышленность помогающих [киевскому режиму] стран.

Она считает также необходимым усиление в дальнейшем восточного фланга НАТО. Присутствие альянса поможет странам Африки и Ближнего Востока не оказаться под влиянием России.

Ранее ИА REGNUM передавало, плановыми полётами над местом происшествия с «Северными потоками» назвали деятельность разведчика военно-морских сил США в Пентагоне.

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