Будапешт, , 02:46 — REGNUM Политикам и журналистам, критикующим главу МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто за встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, политик напомнил, что в домах венгров зимой будет тепло, в отличие от других стран Европы. Соответствующее заявление Сийярто сделал 9 октября в эфире венгерского HírTV.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

«Я могу сказать только, что пока «Газпром» поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они (Россия) поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии», — сказал Сийярто в эфире венгерского HírTV.

Как пояснил Сийярто, критикующим его за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, непонятно, что без переговоров сложнее договориться об отсроченном платеже за газ, либо получить гарантии на поставки топлива «Газпромом». Глава МИД Венгрии посоветовал всем критикам задуматься над тем, что у них в квартирах будет отопление, в то время, когда в других странах его не будет. И чтобы достичь такого результата, кто-то должен был договариваться с российской стороной.

Как указал Сийярто, встречи в дипломатических кругах — это лишь средство добиться чего-то для страны. По мнению главы МИД, именно для таких целей нужна внешняя политика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз использовать любую возможность для диалога с Россией, так как из-за ошибочной политики санкций ЕС попросту «медленно истекает кровью».

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