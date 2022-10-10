Будапешт, , 02:43 — REGNUM Венгрия запускает механизм национальных консультаций, чтобы выяснить мнение граждан о санкциях Евросоюза против России. Один из вопросов будет посвящен мерам, вызвавшим уменьшение потока российских туристов, что наносит ущерб венгерской экономике. Об этом проинформировала представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи, сообщает 10 октября РИА Новости.

Будапешт Jorge Franganillo

Напомним, ранее Брюссель одобрил разрыв соглашения ЕС с РФ об упрощенном визовом режиме и поддержал страны Прибалтики, Польшу, Финляндию и некоторые другие страны, отказавшиеся пускать туристов из России, несмотря на наличие Шенгенских виз.

«Из-за ограничений на въезд значительно сократилось количество прибывающих из России туристов. Это затрагивает и Венгрию <…> Речь идет об отрасли, которая обеспечивает работой несколько сот тысяч людей в нашей стране», — говорится в заявлении Сенткирайи, размещенном в аккаунте венгерского правительства в соцсетях.

По мнению венгерской чиновницы, в результате введения санкций в первую очередь пострадала сама Европа, а не Россия.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан попросил всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальных консультаций, на которых гражданам хотят задать семь вопросов.

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Напомним, 7 октября Орбан заявил в своём видеообращении о том, что странам Европейского союза следует пересмотреть ошибочную политику относительно санкций против Российской Федерации, поскольку Европа, по его словам, «медленно истекает кровью».

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