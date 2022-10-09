Вашингтон, 10 октября, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ с ноября 2022 года сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки является большим провалом внешней политики Белого дома, поскольку затруднит попытки США и ЕС ограничить цены на российскую нефть и поможет России продолжить специальную военную операцию. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Это неудача для внешней политики президента Байдена и удар по Соединенным Штатам и их союзникам на нескольких фронтах», — отмечает издание.

По мнению WP, «политическая суть решения заключается в склонении Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в пользу России, которая разделяет их заинтересованность в повышении цен на нефть». Этот создаст экономические риски для США и Европы и затруднит им реализацию запланированного на декабрь ограничения цен на экспорт российской нефти.

«Всё это может только помочь России», — делает вывод газета, имея в виду продолжение специальной военной операции на территории быв. УССР.

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По мнению авторов статьи в WP, правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Салман «фактически объединяется с президентом России Владимиром Путиным», чтобы поднять нефтяные цены, которые до этого падали.

«Соединенные Штаты не могут поддаться такому давлению. Следует продвигаться вперед с планом ограничения цен на российскую нефть, соответствующим образом скорректированным с учетом сокращения добычи ОПЕК+», — заявляет Washington Post.