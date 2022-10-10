Пекин, , 02:47 — REGNUM Падение американской гегемонии после обострившегося энергетического кризиса в Европе и конфликта интересов Европейского Союза и США предвещают в Китае. Об этом 9 октября пишет издание Global Times.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США», — отмечается в публикации.

В издании считают, что между США и ЕС возникли огромные расхождения интересов, несмотря на планы администрации Байдена использовать конфликт на территории б. УССР для укрепление и расширения своей сети союзников.

Европейские страны недовольны извлекаемой Вашингтоном выгодой из их трудностей. Антироссийские санкции привели к тому, что ЕС приходиться импортировать большие объемы сжиженного природного газа из США. Сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе получают американские компании, говорится в статье.

Ранее ИА REGNUM передавало, жители Великобритании потратили около половины своих сбережений из-за роста цен, пишет The Times.

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