Пхеньян, , 01:54 — REGNUM Переговоры с врагами не считает нужным вести лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 9 октября сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне не о чем говорить с врагом, и я не чувствую в этом необходимости», — заявил северокорейский лидер в ходе совместных учений подразделения тактических ядерных операций, подразделения дальнобойной артиллерии и эскадрильи ВВС армии КНДР.

«Мы будем внимательно следить за нестабильной обстановкой на Корейском полуострове и за военными передвижениями врагов, которые нельзя упускать из виду, и, в случае необходимости, будем энергично применять все соответствующие меры военного противодействия», — добавил Ким Чен Ын.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал усилить в будущем проведение военных операций. По словам лидера КНДР, народ Северной Кореи помнит о важных обязательствах по защите суверенитета страны и права на выживание. С этой целью Северная Корея будет укреплять и поддерживать свой потенциал ядерного реагирования.

Уточняется, что, по словам лидера КНДР, запуск 4 октября недавно разработанной ракеты над Японией был осуществлён для того, чтобы «доставить более сильное и четкое предупреждение врагам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, власти США готовы к переговорам с Северной Корее без каких-либо предварительных условий.

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