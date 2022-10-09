Мелитополь, 10 октября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Киевский режим при содействии западных кураторов прорабатывает возможность провокаций на четырех гидроэлектростанциях на Днепре, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ДнепроГЭС

В списке возможных объектов, на которых может быть организована провокация, — Днепровская ГЭС (Днепрогэс) в городе Запорожье, которая 10 октября будет отмечать 90-летие со дня своего запуска.

«Нам известно, что режим в Киеве под руководством своих западных кураторов уже свыше трёх недель прорабатывает провокацию в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС», — отметил Рогов.

Он также не исключил попытки контрнаступления ВСУ при поддержке иностранных наёмников на воссоединившуюся с Россией часть Запорожской области, «тем более что на дворе последние ясные деньки, впереди распутица и время у них поджимает».

«Хочу обратиться к командованию Вооружённых сил России и к жителям Запорожской области с просьбой усилить бдительность как на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения, — прим. ред.), так и на всей территории Запорожской области», — написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.