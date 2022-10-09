Москва, 10 октября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Запрет на грузовые автоперевозки компаниям из стран Европейского союза, Норвегии, Великобритании и б. УССР вступил в силу в России с 10 октября. Соответствующее постановление на прошлой неделе подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Александр Погожев ИА REGNUM Грузовые автомобили с сырьем

В документе говорится, что данная мера является ответной на ограничения, которые ввели данные страны для грузоперевозчиков из России. Запрет действует на двусторонние и транзитные перевозки до конца 2022 года. Исключение оставили для мяса, рыбы, молока, некоторых видов овощей и кондитерских изделий, зерновых продуктов, алкоголя, какао, удобрений, бумаги, картона, фармацевтической продукции и контрацептивов. Также под запрет не попали часы, ядерные реакторы, музыкальные инструменты, кино- и звукозаписывающее оборудование.

Доставка товаров в Россию из недружественных стран автотранспортом будет осуществляться с помощью перегрузки товаров (либо перецепки полуприцепа) отечественными перевозчиками на приграничных территориях в Калининградской, Псковской, Ленинградской, Мурманской областях, Карелии и Санкт-Петербурге. Если международные перевозки осуществляются в Калининград или из него, то правила не распространяются на Калининградскую область.

При этом тарифы на перевозку могут даже снизиться, уточнили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нарастания западных санкций калининградские транспортные компании оказались на грани банкротства, считает руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

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