Донецк, 10 октября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Поздно вечером 9 октября артиллерия киевских террористов обстреляла города Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

По Петровскому району Донецка в 23:05 мск со стороны оккупированной нацистами Красногоровки было выпущено три снаряда калибра 155 мм — этот калибр применяется в орудиях натовского образца, поставленных Западом киевскому режиму. Перед этим, в 19:45 мск, три таких же снаряда упали на Кировский район столицы ДНР, а в 20:40 еще три 155-мм снаряда — по Куйбышевскому району. Днем Донецк также неоднократно обстреливался киевскими войсками.

По городу Ясиноватая стреляли точно такими же натовскими снарядами со стороны населенного пункта Орловка. Начиная с 19:55 мск 9 октября, по Ясиноватой выпустили девять снарядов.

Всего за минувшие сутки, по состоянию на 23:00, артиллеристы ВСУ выпустили по ДНР 160 боеприпасов различного типа. Сейчас эта цифра уже больше. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.