Херсон, , 01:07 — REGNUM Сорвать попытку атаки ВСУ в направлении села Борозенского удалось в Херсонской области. По заявлению замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, в плен попали два офицера ВСУ.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов в ночь на 10 октября в своем телеграм-канале.

Попытка военных киевского режима атаковать в направлении села Борозенского провалилась, они понесли потери в бронетехнике, добавил замглавы военно-гражданской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Киевские националисты на территории Луганской Народной Республики задерживали и пытали людей, заявили в Следственном комитете России.

Читайте также: Нацбат «Айдар»* устроил пыточную тюрьму в ЛНР — СКР