Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Плановыми полётами над местом происшествия с «Северными потоками» назвали деятельность разведчика военно-морских сил США в Пентагоне.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Ранее сообщалось, что самолёт-разведчик ВМС США пролетал возле мест терактов на газопроводе «Северный поток 2» спустя несколько часов после случившегося. Согласно полётным данным. вылетевший борт был над Северным морем, до этого совершив два круга над Польшей, а после взял курс к трубопроводу в Балтийском море. Самолёт в разное время находился у места ЧП на 24 и 4 км.

«Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов «Северный поток», — уточнили в европейско-африканском командовании ВМС.

Напомним, 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли теракты.

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