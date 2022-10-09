Каракас, 10 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Как минимум 22 человека погибли, ещё 52 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на севере Венесуэлы. Об этом 9 октября сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

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По словам Родригес, в результате сильных ливней в окрестностях города Лас-Техериас вышли из берегов несколько горных рек, район объявлен зоной бедствия. Кроме того, Родригес подтвердила, что в результате поисково-спасательной операции были обнаружены тела 22 погибших, более 52 числятся пропавшими без вести.

На месте разгула стихии ведутся спасательные работы.

В Венесуэле по распоряжению президента Николаса Мадуро объявлен трёхдневный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на испанской Майорке как минимум 40 человек оказались в ловушке из-за наводнения, вызванного мощным тропическим ливнем.