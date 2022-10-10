Москва, , 00:44 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил ход частичной мобилизации в России, полагая, что она станет залогом безусловной победы, хотя и проходит с определенными сложностями.

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Об этом Медведев заявил, отвечая на вопросы военкора Наданы Фридрихсон. Текст письменного интервью опубликован 10 октября в ее Telegram-канале.

По словам зампреда Совета безопасности РФ, частичная мобилизация «проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более восьмидесяти лет».

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — констатировал Дмитрий Медведев.

В то же время главным в мобилизации он считает тот факт, что «страна объединилась для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — добавил Медведев.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена указом президента РФ Владимира Путина 21 сентября. По данным Минобороны, в ряды Вооруженных сил уже призвано более 200 тыс. военнослужащих запаса из планируемых 300 тысяч человек.