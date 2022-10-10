Москва, , 00:30 — REGNUM Реакция России на факты массовых убийств гражданского населения, совершаемых киевским режимом на подконтрольных ему территориях, последует, при этом она не обязательно будет ограничена нормами международного права. Об этом заявил 10 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая донецкой журналистке Надане Фридрихсон.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России)

Журналистка обратила внимание Медведева на чудовищные кадры, опубликованные 9 октября экс-командиром полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Жориным, на которых связанные тела убитых людей, заподозренных в сотрудничестве с Россией, под Купянском (Харьковская область) сбрасывают в яму в лесопосадке. Кадры сопровождались угрозой дальнейших расправ.

«Как отреагирует Россия? Какие могут быть последствия <…> на международном уровне, на ваш взгляд?», — спросила журналистка.

По мнению Дмитрий Медведева, международных последствий у этой страшной истории не будет, поскольку повестку дня международных организаций «давно формируют уродцы из западных стран».

«Но это не значит, что совершённое преступление не будет расследовано. Будет», — пообещал Медведев.

Что же касается реакции России, то она, по его словам, «в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права».