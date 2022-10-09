Москва, 10 октября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Ответом на террористический акт спецслужб киевского режима по подрыву Крымского моста «может быть только прямое уничтожение террористов». Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы одного из Telegram-каналов

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

По словам Медведева, заказчиком и исполнителем этого теракта является «несостоявшееся государство», возникшее на территории бывш. УССР.

«Это террористический акт и диверсия, совершённые криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был организован спецслужбами киевского режима и направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.