Минск, , 23:55 — REGNUM Власти Белоруссии повысили готовность сил и средств пограничной службы на границе и держат систему ПВО в постоянной готовности. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

ПВО в действии Mil.ru

Он напомнил, что Запад сегодня готов воевать на территории б. УССР не только до последнего жителя, но и до последнего наемника, которых они собирают по всему миру с тем, чтобы бросить их в мясорубку против Вооруженных сил РФ.

Муравейко добавил, что в Минске на это реагируют, следят за обстановкой, «фактически в каждодневном режиме получаем данные от российских коллег, что там происходит».

«В Белоруссии повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе. Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии заявили, что боевики ВСУ взорвали практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с республикой.

Читайте также: В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали практически все мосты на границе