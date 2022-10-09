Симферополь, , 23:38 — REGNUM Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли почти 1500 человек и 162 грузовика. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Паром adam_gorka

«Набирает обороты Керченская паромная переправа: к вечеру воскресенья (9 октября) в обе стороны перевезено почти 1500 человек и 162 грузовика», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе России сообщили, что к работе на Керченской переправе приступил второй автомобильно-пассажирский паром.