Братислава, 9 октября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Словакия передала киевскому режиму две самоходных гаубицы Zuzana 2, еще две таких гаубицы будут переданы в самое ближайшее время. Об этом 9 октября сообщил глава минобороны республики Ярослав Надь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«Сегодня [киевский режим] получил от нас две только что изготовленные самоходные гаубицы Zuzana 2. В данном случае речь идет о коммерческом контракте, в рамках которого мы летом уже передали (Киеву) четыре таких гаубицы из общего количества восемь экземпляров. Сейчас переданы еще две, а следующие две отправятся [Киеву] в самое ближайшее время», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФРГ заявили, что Берлин в 2023 году поставит киевскому нацистскому режиму 16 САУ Zuzana.

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