Бишкек, 9 октября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В столице Киргизии насчитывается 90 школ, которые рассчитаны на 75 тысяч учеников, но в них сейчас обучаются 175 тысяч детей. Об этом заявил эксперт Эльдар Абакиров на заседании республиканского парламента, передаёт «24. kg».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По его словам, в Киргизии ежегодно расходуется $826 (около 50 тысяч рублей) на образование каждого школьника. При этом 25% бюджетных денег власти выделяют на образовательную сферу.

«Та же Южная Корея расходует на образование ребенка почти $15 тысяч (903 тысячи рублей). В 30% школ учатся в три–четыре смены. В Бишкеке не хватает 1700 классов», — отметил Абакиров.

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