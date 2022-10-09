Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск русской пословицей описал эскалацию напряженности в мире.

Илон Маск JD Lasica from Pleasanton, CA, US

По его словам, бедный житель деревни встречает волшебную рыбку, которая обещает ему исполнить любое желание с одним условием — всё, что бы он ни попросил, также появится у его соседа, но в двойном размере.

Тогда житель деревни без промедления просит выколоть ему один глаз.

«Око за око оставит всех нас слепыми», — написал Маск в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что в восточных частях территории б. УССР народ однозначно предпочитает Россию. Таким образом американский предприниматель ответил сенатору Линдси Грэму, который раскритиковал его план по мирному урегулированию.

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