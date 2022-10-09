Киев, 9 октября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Главнокомандующий войсками киевского режима Валерий Залужный опубликовал в соцсетях собственное фото, где на его руке надет браслет с нацистской символикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Так, на металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского нацистского режима Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале фото, на котором на нашивке его охранника видна эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Однако позже Зеленский удалил это фото.

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