Москва, , 22:49 — REGNUM Информацией об инициативе Турции организовать переговоры России со странами Запада не располагают в Кремле. Об этом 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли от Анкары такое предложение, сказал: «пока нет».

Напомним, ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что турецкий город Стамбул может стать местом проведения переговоров между РФ и четырьмя странами Запада (США, Франция, Германия и Британия).