Нижний Новгород, 9 октября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Новую электрическую подстанцию для питания тоннелепроходческого комплекса, который будет использоваться для продления метро, начали строить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей столицы Приволжья.

Подстанция

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По имеющейся информации, мощность подстанции будет достигать 2,5 мегаватта.

В ведомстве уточнили, что начало пуско-наладочных работы на подстанции запланировали на октябрь 2022 года.

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