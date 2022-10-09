Симферополь, 9 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Движение пригородных поездов по Крымскому мосту удалось запустить после проведения восстановительных работ. Об этом 9 октября сообщил министр транспорта России Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Mintrans.ru Один из пролётов Крымского моста

«Коллеги из РЖД совместно с КЖД провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня (9 октября) начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр транспорта России Виталий Савельев после теракта на Крымском мосту дал поручения по усилению транспортной безопасности объекта.