Минск, 9 октября 2022, 22:25 — REGNUM Боевики ВСУ взорвали практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил 9 октября председатель госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.
По его словам, со стороны территории б. УССР выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевский режим постоянно устраивает провокации на белорусской границе.
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