Минск, , 22:25 — REGNUM Боевики ВСУ взорвали практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил 9 октября председатель госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

По его словам, со стороны территории б. УССР выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — добавил Лаппо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что киевский режим постоянно устраивает провокации на белорусской границе.

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