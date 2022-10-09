Москва, 9 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны России Сергея Шойгу, нет в графике президента страны Владимира Путина в понедельник, 10 октября. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оперативное совещание постоянных членов Совета Безопасности РФ запланировано президентом страны Владимиром Путиным на 10 октября.