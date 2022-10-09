Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео назвал безрассудными рассуждения главы Белого дома Джо Байдена о риске ядерной войны. Об этом он заявил 9 октября в эфире телеканала Fox News.

Майкл Помпео U.S. Department of State

«Во-первых, эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьезнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия», — сказал Помпео.

По его мнению, слова Байдена стали «высоким риском для американского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

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