Грозный, , 21:51 — REGNUM Из Чечни готовы добровольцами выехать работать в зону проведения спецоперации еще 500 медсотрудников. Об этом 9 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши врачи, несмотря на прямую угрозу для жизни, продолжают достойно нести службу на передовой, — написал Кадыров. — В случае необходимости к ним готовы присоединиться еще 500 добровольцев из числа медработников ЧР».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности направить подразделения чеченских силовиков к Крымскому мосту.