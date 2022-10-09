Грозный, 9 октября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Из Чечни готовы добровольцами выехать работать в зону проведения спецоперации еще 500 медсотрудников. Об этом 9 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Наши врачи, несмотря на прямую угрозу для жизни, продолжают достойно нести службу на передовой, — написал Кадыров. — В случае необходимости к ним готовы присоединиться еще 500 добровольцев из числа медработников ЧР».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности направить подразделения чеченских силовиков к Крымскому мосту.