Москва, , 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, означает ли то, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры, возможность задействования Москвой ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

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