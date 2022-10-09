Москва, 9 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, означает ли то, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры, возможность задействования Москвой ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

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