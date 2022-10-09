Берлин, , 21:36 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден осудили по телефону референдумы в Донбассе и договорились «сохранять санкционное давление» на Россию. Об этом 9 октября сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стороны в беседе заявили, что не примут воссоединение с Россией освобожденных территорий. Также они осудили «эскалацию конфликта» и раскритиковали «угрожающие жесты Москвы в отношении ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что риторика администрации президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации на территории б. УССР.

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