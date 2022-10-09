Вашингтон, 9 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВМС США находился над местом взрывов «Северных потоков» вскоре после ЧП в рамках планового полета, сообщили в командовании военно-морских сил Соединенных Штатов по Европе и Африке.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов «Северный поток», — сообщили РИА Новости в европейско-африканском командовании ВМС.

Там также отметили, что военные самолеты США «часто совершают вылеты с баз союзников, чтобы повысить эффективность и совместимость».

Как сообщало ИА REGNUM, разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетал недалеко от места повреждения газопровода «Северный поток — 2» спустя всего несколько часов после ЧП в Балтийском море.

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