Донецк, , 21:28 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 20:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 155 мм.