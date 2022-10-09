9 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что рейтинг премьер-министра Британии Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех глав британского правительства, ее работу одобряют лишь 16% избирателей.

Анна Царькова, , 22:21 — REGNUM Рейтинг премьер-министра Британии Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех глав британского правительства, ее работу одобряют лишь 16% избирателей, сообщает со ссылкой на опрос Opinium The Guardian.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Процент поддержки Трасс ниже, нежели у Терезы Мэй перед ее отставкой, а также ниже, чем у предшественника Трасс на этом посту Бориса Джонсона во время скандала с вечеринками в период пандемии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, кто эти 16%, которые всё же одобряют работу главы британского правительства. Иные считают, что Трасс специально избрана на эту должность, чтоб она выполнила свою «грязную работу» и ушла в отставку. Другие добавили, что Трасс «крушит» британскую экономику.

«Они специально назначили эту странную женщину, которая сразу «отличалась» высказываниями, поведением, да всем. Теперь сольют», — считает MViktor17.

«Она изначально никому не нравилась. Её поставили только для того, чтобы она сделала всю грязную работу, и в отставку», — добавил Павел Ф.

«Сами выбирали», — написал один из участников обсуждения.

«Народ ее не выбирал. Истеблишмент выбрал как громоотвод на время шоковой терапии экономики», — ответила ему Maria.

«Удивительно, что кто-то всё же одобряет ее политику», — отметил Flowerswood.

Англичанка. Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть работает, мне так очень нравится. А что вас не устраивает-то? Почему вы её на выход требуете? Нормально тётка рушит экономику Британии. Вы чего так за англичан переживаете? А? Работай, Лиза, старайся, круши…» — с сарказмом пишет Natalie B.

«Кто эти 16% [поддерживающих], интересно», — задался вопросом Rus.

«Есть ещё 16% несчастных бедолаг, которые ничего не смыслят в политике. И вообще, видимо, ни в чем не разбираются», — написала Надежда.

«Ну хоть 16%. Есть куда падать. В преддверии зимы», — с сарказмом комментирует Фома Фомич.

«Мельчает верхушка наглосаксов, с каждым разом всё тупее и тупее», — смеется Василий.

«Мне кажется, её начали не одобрять ещё до выборов», — задумалась Daria.

«Пусть будет. Ничего-ничего, терпите!» — пошутила swetswet.

«Почему она им не нравится? Хорошая же премьер. Ну, подумаешь, обнищание и разруха, подумаешь, что электричество и тепло стало не правом, а привилегией. Так это «Путин виноват». Его рейтинг пусть падает», — прокомментировал с сарказмом Андрей Т.

«Как может упасть то, что лежит изначально», — подытожила Лиса Алиса.

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