Рим, , 21:12 — REGNUM 9 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» в матче девятого тура итальянской Серии А по футболу встретится с «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Рожер Ибаньес, Леонардо Спинаццола, Никола Залевский, Неманья Матич, Брайан Кристанте, Пауло Дибала, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

«Лечче»: Владимиро Фальконе, Джузеппе Пеццелла, Самуэль Умтити, Федерико Баскиротто, Валантен Жандре, Кристоффер Аскильдсен, Мортен Юлманд, Жоан Гонсалес, Ламек Банда, Ассан Сисей, Габриэл Эспето.

В последний раз «Рома» и «Лечче» играли между собой 20 января 2022 года в матче 1/8 финала Кубка Италии. Тот матч завершился уверенной победой «волков» со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Артуро Калабрези, Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов.