Сысерть, Свердловская область, 9 октября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В районе деревни Большое Седельниково Свердловской области потушен крупный торфяной пожар. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Dave Hogg Пожар

Сейчас продолжаются работы по заводнению территории для профилактики возгораний торфа. Также на месте специалисты следят за тем, чтобы не было повторного возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в третьей декаде сентября. Его общая площадь достигала 35 га.