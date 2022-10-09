Ростов-на-Дону, , 20:58 — REGNUM 9 октября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз Fc-rostov. ru

Первый мяч на первой минуте встречи забил нигерийский нападающий Олакунле Олусегун — 0:1. Через 30 минут Джон Кордоба удвоил преимущество «быков», замкнув передачу Эдуарда Сперцяна — 0:2. В дебюте второй половины защитник «Ростова» Александр Сильянов сократил отставание «желто-синих» в счете – 1:2. На 59-й минуте Дмитрий Полоз сравнял счет, реализовав пенальти – 2:2. Через 16 минут вышедший на замену Алексей Миронов впервые вывел команду Валерия Карпина вперед – 3:2.

Единственную красную карточку на 57-й минуте встречи забил бразильский защитник «Краснодара» Кайо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 77’), Прохин, Осипенко, Сильянов, Глебов, Уткин, Тугарев (Мельников, 76’), Полоз, Щетинин (Миронов, 36’), Комличенко (Голенков, 85’).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо, Сорокин, Волков (Ахметов, 79’), Ионов (Петров, 69’), Сперцян, Пина, Кривцов, Олусегун (Литвинов, 60’), Кордоба.

«Ростов», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, обошел ЦСКА и «Спартак» и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 21-м очком остался на пятой строчке.