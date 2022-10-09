Кремона, Италия, , 20:56 — REGNUM Забитыми мячами в составе неаполитанского клуба отметились Маттео Политано (26’ пенальти), Джованни Симеоне (76’ Мариу Руй), Ирвинг Лосано (90+3’ Хвича Кварацхелия) и Матиас Оливейра (90+6’ Джованни Ди Лоренцо). Единственный гол хозяев на 47-й минуте встречи забил 27-летний нигерийский нападающий Сириль Дессерс.

«Наполи» (сс) RonnyK

Составы команд:

«Кремонезе»: Раду, Бьянкетти, Серникола, Квальята, Лочошвили, Валери (Буонаюто, 72’), Аскасибар (Чиофани, 80’), Афена-Гьян (Эскаланте, 62’), Мейте, Занимакия (Окереке, 46’), Дессерс (Айву, 72’).

«Наполи»: Мерет, Джэ, Руй (Оливейра, 82’), Ррахмани (Эстигор, 82’), Ди Лоренцо, Лоботка, Ндомбеле (Симеоне, 57’), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 73’), Кварацхелия, Распадори (Зелиньский, 73’).

«Наполи», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 23 очка, обошел «Фиорентину» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с тремя очками остался на предпоследней 19-й позиции.