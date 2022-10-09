Санкт-Петербург, 9 октября 2022, 20:50 — REGNUM Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм», заявил 9 октября глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Бастрыкина, в подготовке теракта спецслужбам ВСУ помогали граждане России и зарубежных государств.
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии железнодорожных цистерн, которые сгорели накануне во время терактов на Крымском мосту, опубликовала 9 октября пресс-служба Министерства транспорта России.