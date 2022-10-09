Санкт-Петербург, 9 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм», заявил 9 октября глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бастрыкин

По словам Бастрыкина, в подготовке теракта спецслужбам ВСУ помогали граждане России и зарубежных государств.

«Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы [киевского режима]», — заявил Путин.

«Спецслужбы [киевского режима] и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта», — ответил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии железнодорожных цистерн, которые сгорели накануне во время терактов на Крымском мосту, опубликовала 9 октября пресс-служба Министерства транспорта России.