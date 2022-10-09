Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM Спецслужбы киевского режима организовали теракт на Крымском мосту. Об этом 9 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Авторы, исполнители, заказчики [теракта на Крымском мосту] — спецслужбы… [киевского режима]», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что спецслужбы киевского режима стоят за терактом на Крымском мосту.