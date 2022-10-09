Мирослава Романенко, 9 октября 2022, 21:15 — REGNUM Страны, входящие в Североатлантический альянс, должны вооружать киевский режим, исходя из принципа «всё, что имеется» в запасах НАТО, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму
Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что [киевскому режиму] нужно «всё, что мы имеем», не приводя никаких аргументов вроде «мы просто даем «Джавелины» и «Стингеры» и, может, еще что-то», — сказал он 8 октября в интервью информационному агентству «Укринформ».

Глава министерства иностранных дел Литвы также считает неактуальными аргументы относительно технологической сложности вооружения и вероятности его потери или уничтожения, так как, по его мнению, киевский режим «добивается успехов», применяя натовское вооружение.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что вооружать киевский режим призывает Литва, которой, скорее всего, дать Киеву нечего. Встречались и те, кто предположил, что слова литовского дипломата могут указывать на то, что НАТО не горит желанием вооружать киевский режим. Другие добавили, что посредством вооружения киевского режима происходит демилитаризация стран НАТО.

«А у самой Литвы что-то есть?» — задалась вопросом Елена.

«Аппендициту Евросоюза слова не давали», — иронизирует Роман.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
European People's Party

«Всё плохо так? Если всё, что есть. Кольчуги и мечи», — с сарказмом пишет Владимир.

«По принципу «сначала будем тратить ваше, а потом каждый своё», — пошутил Юрий.

«Ну так им-то что терять? Свои три пикапа, четыре автомата и моторную лодку с тягачом уже отдали, а больше и отдавать нечего, теперь можно от других требовать», — смеется Sergei.

«Хорошо всех призывать отдать всё, что есть, когда у самого ничего нет…» — прокомментировал Дмитрий.

«Подскажите, где там на карте эта Литва находится и почему она так громко [говорит]», — шутит O. L.

«Литва, Эстония у меня стали ассоциироваться с маленькими злыми собачками, тявкают громче всех, чуть под зад дашь, съёжившись, трясясь и скуля, убегают быстрее всех, оглядываясь, чтоб не догнали», — не без юмора добавила Мария.

«Так страны Прибалтики такими вот маленькими собачками и являются. Только из себя слонов пытаются корчить», — ответила Марии Anastasija D.

«С прибалтами всё понятно. Непонятно, когда кончатся красные линии, которыми грозятся, но кроме отодвигания никаких серьёзных ответов. Чтобы раз и навсегда уяснили: нельзя трогать Россию, нельзя ей угрожать и тем более по ней бить», — написала Uliana A.

«Демилитаризация Европы», — добавила Елена.

«Хороший знак. Значит, никто уже не хочет оружие поставлять, мотивируя тем, что самим не хватает», — подытожил Evgeny T.

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