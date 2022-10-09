Санкт-Петербург, 9 октября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. На разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России был направлен теракт на Крымском мосту. Об этом 9 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

«Сомнений нет, — сказал глава государства. — Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на месте взрыва на Крымском мосту продолжаются следственные действия.